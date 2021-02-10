وفاة صديقة مدافع بايرن ميونخ بعد أسبوع من انفصاله عنها

كاسيا لينهاردت هي آخر صديقة لـ الألماني جيروم بواتينج مدافع نادي بايرن ميونخ، وانفصلا عن بعضهما البعض الأسبوع الماضي فقط.
وبحسب وسائل إعلام ألمانية فأنه لا توجد أي شبهة جنائية خاصة بوفاة لينهاردت، وأغلب الظن أنها انتحرت، بعد أن وجدوا كمية كبيرة من الكحول في دمها.
وأعلن هانز فليك مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني، أن بواتينج سيعود لألمانيا ولن يخوض مباراة الفريق أمام تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية.
وشارك بواتينج مع بايرن في مباراته أمام النادي الأهلي في نصف نهائي مونديال الأندية.
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