نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشرح لـ"فيفا" موقف الشحات وكهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي والمنسق العام للبعثة، بإرسال خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» صباح اليوم، يوضح فيه موقف اللاعبين؛ حسين الشحات ومحمود كهربا بخصوص عدم التزامهما بالإجراءات الاحترازية عقب نهاية مباراة الأهلي والبايرن التي جرت مساء الاثنين الماضي في الدور نصف النهائي للبطولة، على بناء على تعليمات من محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي ورئيس وبعثة فريق الكرة في مونديال الأندية.

وجاء في الخطاب تأكيد الأهلي على احترامه الكامل للوائح الفيفا والمنظمة للبطولة، وفي مقدمتها الالتزام بالإجراءات الاحترازية لاسيما وأن اللاعبين تصرفا بشكل عفوي بعيدا عن أي أمور أخرى.