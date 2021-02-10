نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب فيروس كورونا.. نقل مباراة أتلتيكو مدريد وتشيلسي إلى رومانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الأوروبي "اليويفا" اليوم الأربعاء، إن "أتلتيكو مدريد سيلعب ضد تشيلسي في مباراة الذهاب بدور 16 لدوري أبطال أوروبا في بوخارست نتيجة لقيود السفر في إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

وتنطلق المباراة في الإستاد الوطني بالعاصمة الرومانية 23 فبراير الجاري.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة في استاد واندا متروبوليتانو لكن إسبانيا تحظر دخول المسافرين القادمين من بريطانيا باستثناء المقيمين أو حاملي جنسية إسبانيا أو أندورا.

ومددت السلطات قيود السفر الثلاثاء إلى الثاني من مارس.

وذكر اليويفا في بيان "يمكن أن نؤكد رسمياً أن مباراة الذهاب بدور 16 في دوري الأبطال بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي ستقام في الإستاد الوطني في بوخارست".

وأضاف "يود "يويفا" أن يعبر عن امتنانه للناديين للدعم والتعاون وكذلك للاتحاد الروماني لكرة القدم للمساعدة والموافقة على إقامة المباراة".

ونقلت مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال سوسيداد الثلاثاء من سان سيباستيان إلى تورينو لنفس السبب.

كما انتقلت مواجهة ليفربول خارج ملعبه ضد رازن بال شبورت لايبزيغ يوم 16 فبراير إلى بوخارست بسبب قيود السفر في ألمانيا وكذلك مباراة مانشستر سيتي ضد بروسيا مونشنغلادباخ يوم 24 بالشهر ذاته.

ونقلت المواجهتان بين أرسنال وبنفيكا في دور 32 بالدوري الأوروبي إلى ملاعب محايدة.