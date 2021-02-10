نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الرياضي الوطني لقطر في ظل جائحة كورونا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائما ما ينصح الأطباء المرضي لديهم بممارسة الرياضة لما لها من دور كبير في المحافظة على الصحة ودائما ما نسمع من يقول لنا أن العقل السليم في الجسم السليم فممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها ضرورة لكل الفئات العمرية وهناك اهتمام عالمي بالرياضة فالكثير من البلدان والدول حددت يوم معين في العام ليصبح يومي وطني لها لممارسة الرياضة بكل أشكالها وأنواعها اعترافا منها بدور وأهمية الرياضة لكل من الفرد والمجتمع ومن بين هذه الدول دولة قطر.

موعد اليوم الرياضي الوطني في الدوحة

يتم الاحتفال باليوم الوطني للرياضة في دول قطر كما هو محدد ومعروف من قبل في يوم الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير كل عام ويعد هذا اليوم يوم عطلة رسمية في جميع المؤسسات والقطاعات لكي يتسنى للجميع الاستمتاع بهذا اليوم.

الأمير تميم بن حمد بن خليفة أمير دولة قطر

تولي الأمير تميم الحكم بعد أن تنازل والده الشيخ حمد بن خليفة له عن الحكم في الخامس والعشرين من يونيو عام 2013 وقد شغل الأمير بعض المناصب الحكومية داخل قطر ويعد من أصغر الحكام داخل مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ من العمر أربعين عاما فهو من مواليد عام 1980م ويمتلك عدد من الأبناء حوالي اثني عشر ولديه الكثير من الرياضات المفضلة وعلى رأسها كرة التنس وسباق الهجن والخيول وكذلك تربية الصقور.

احتفال تميم بن حمد باليوم الوطني الرياضي في شوارع الدوحة

ظهر الأمير تميم بن حمد بصحبة أبنائه وبناته في شوارع العاصمة الدوحة في اليوم الوطني الرياضي احتفالا من فخامته بهذا اليوم وكان قد كتب سمو الأمير عبر صفحته الرسمية على تويتر (في يومنا الرياضي لهذا العام الاستثنائي الذي تعيشه دول العالم كافة تبقي ممارسة الرياضة سلوكا صحيا واجتماعيا لا غني عنه متمنيا للجميع يوما ممتعا)

ما هو مصير الأنشطة الرياضية في ظل جائحة كورونا

أوضح سمو الأمير تميم بن حمد أن جميع الأنشطة الرياضية سوف تكون بشكل فردي مثل ركوب الدراجات أو الجري وكذلك السباحة وهذا من منطلق حرص الدولة وجميع المؤسسات على سلامة المواطن .