انت الان تتابع تفاصيل خبر اعتذار محمد أبو تريكة بعد استبعاد كهربا و الشحات من مباراة الأهلي القادمة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم محمد أبو تريكة نجم الأهلي و منتخب مصر السابق باعتذار للاعبي الأهلي كهربا و الشحات. و قد جاء هذا الاعتذار بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استبعاد لاعبا الأهلي محمود كهربا و حسين الشحات من المباراة القادمة للأهلي في بطولة كاس العالم للأندية، و التي سيواجه فيها النادي الأهلي نادى بالميراس البرازيلي.

وقد جاء قرار الاستبعاد بسبب مصافحة لاعبا الأهلي لكابتن محمد أبو تريكة بعد انتهاء المباراة السابقة للأهلي أمام بايرن ميونخ الألماني، و هو ما يخالف قوانين الفيفا الحالية التي تمنع المصافحة بين اللعيبة أثناء المباريات و قد وضعت تلك القوانين لمواجهة جائحة كورونا الحالية. جدير بالذكر أن تلك المباراة قد انتهت بخسارة الأهلي أمام بطل القارة العجوز بايرن ميونخ بهدفين مقابل لا شي، وقد سجل هدفي المباراة روبرت ليفاندوسكى مهاجم الفريق البافاري.

اعتذار محمد أبو تريكة:

جاء اعتذار محمد أبو تريكة عن طريق نشر بوست له على حسابه الرسمي على موقع فيس بوك، ذاكراً فيها اسفه الشديد و أمله في أن يتمكن بقية اللعيبة من تحقيق الفوز و إسعاد الجماهير.

المباراة النهائية للأهلي.

جدير بالذكر أن المباراة القادمة للأهلي أمام نادى بالميراس البرازيلى يوم الخميس و الذي سوف يوافق 11 من الشهر الجاري، ستكون آخر مباراة للأهلي في بطولة كاس العالم للأندية لهذا العام، كذلك ستكون المحددة لأصحاب المراكز الثالثة و الرابعة بالبطولة. فهل سيتأثر الأهلي بغياب لاعبيه كهربا و الشحات؟ بالإضافة لغياب نجمه على معلول هذا الذي تأكد عدم مشاركته بسبب إصابته في مباراة البايرن; أم سيتمكن الأهلي من الفوز و تحقيق برونزية المونديال؟.

وفى حالة تحقيق الأهلي للفوز و حصوله على المركز الثالث، ستصبح تلك ثاني مرة يحصد فيها على البرونزية; حيث سبق و أن حصل الأهلي على البرونزية في عام 2006، بعدما فاز الأهلي على نادى كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2_1.

دعونا ننتظر المباراة القادمة آملين أن يحقق الأهلي الانتصار و يعود حاملا للميدالية البرونزية. و لا بد أن أتساءل هل سيتم معاقبة لاعبا الأهلي محمود كهربا و حسين الشحات من قبل إدارة النادي الأهلي؟