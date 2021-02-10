ارسل الاتحاد المصري لكرة القدم فاكس رسميًا لنادى الاتحاد السكندري يشير الي وقف رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول مباراتين وغرامه ١٠ الاف جنيه للطرد المباشر في لقاء الزمالك الاخير. وافاد الاتحاد المصري ايضا بإيقاف السيد سالم مباراة واحدة لحصوله علي الانذار الثالث. ويغيب رزاق سيسيه عن مباراة الإسماعيلي بالدوري مصر ومواجهة نجوم المستقبل بمنافسة كأس مصر بينما يغيب، السيد سالم عن لقاء الإسماعيلي لحصوله على الإنذار الثالث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غياب الثنائي رزاق سيسيه والسيد سالم عن الاتحاد فى مباراة الإسماعيلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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