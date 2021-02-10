منتخب مصر للرجبي يخوض أول تدريباته بالأكاديمية البحرية استعدادًا للبطولة العربية .. صور

خاض المنتخب الوطني للرجبي، بعض التدريبات البدنية والفنية على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية السادسة والتي تستضيفها الأكاديمية بمقرها فب بأبو قير بالإسكندرية خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري.

وكان اتحاد الرجبي برئاسة حسام صاحب قد تعاقد مع المغربي محمد الدرموني لقيادة منتخبنا الوطني في هذه البطولة وإعداد “الفراعنة” للبطولة الإفريقية المقرر إقامتها سبتمبر المقبل في دولة بنين.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان.

ويخوض المنتخب المصري البطولة العربية المقرر إقامتها يومي 12 و 13 فبراير الجاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالأسكندرية .