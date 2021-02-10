منتخب مصر للرجبي يخوض أول تدريباته بالأكاديمية البحرية استعدادًا للبطولة العربية .. صور

خاض المنتخب الوطني للرجبي، بعض التدريبات البدنية والفنية على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسكندرية، استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية السادسة والتي تستضيفها الأكاديمية بمقرها فب بأبو قير بالإسكندرية خلال يومي 12 و13 فبراير الجاري.
وكان اتحاد الرجبي برئاسة حسام صاحب قد تعاقد مع المغربي محمد الدرموني لقيادة منتخبنا الوطني في هذه البطولة وإعداد “الفراعنة” للبطولة الإفريقية المقرر إقامتها سبتمبر المقبل في دولة بنين.
ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان.
ويخوض المنتخب المصري البطولة العربية المقرر إقامتها يومي 12 و 13 فبراير الجاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالأسكندرية .
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