غداً.. الزمالك يخوض تدريبه الختامي استعداداً لمواجهة مولودية الجزائر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الخميس، مرانه الختامي على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو، قد قرر خوض مران الفريق اليوم الأربعاء على ستاد القاهرة.
ويستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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