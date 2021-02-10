الأهلي يكشف عن استعدادات الفريق النهائية لـ مباراة بالميراس البرازيلي

كشف النادي الأهلي عن آخر استعدادات الفريق لمواجهة فريق بالميراس البرازيلي لتحديد صاحبي المركز الثالث والرابع غدا، الخميس، في كأس العالم للأندية.
ونشر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورا للفريق خلال مران اليوم استعدادا لـ مباراة بالميراس البرازيلي.
وعلق "الاستعدادات الأخيرة قبل مواجهة بالميراس غدًا بكأس العالم للأندية".
ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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