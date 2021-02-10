استعدادا لمواجهة مولودية.. باتشيكو يركز على رفع معدلات اللياقة للاعبي الزمالك

ركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رفع معدلات اللياقة البدنية، خلال مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي.

وشهد مران الفريق مشاركة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري على الرغم من عدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية.