تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادا لمولودية الجزائر

أدى محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على ستاد القاهرة الدولي.

وركز عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، خلال التدريب على سرعة رد فعل الحراس، وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.