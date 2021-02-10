يخوض فريق مولودية الجزائر مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على إستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك.
وعلى النقيض أدى محمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات قوية على هامش المران المقام حاليا على استاد القاهرة الدولي.
وركز عمرو عبدالسلام مدرب حراس المرمى، خلال التدريب على سرعة رد فعل الحراس، وكيفية التعامل مع التسديدات القوية من داخل وخارج منطقة الجزاء.
ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد تدريب مولودية الجزائر استعدادا لمواجهة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.