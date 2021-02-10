مؤتمر صحفي لـ باتشيكو المدير الفني الزمالك.. غدا

يحضر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثامنة مساء غد الخميس على ستاد القاهرة، وذلك للحديث عن مباراة مولودية الجزائر الجزائري.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق مولودية الجزائر، عقب المؤتمر الصحفي لجايمي باتشيكو، وتحديدا في تمام الساعة الثامنة والنصف.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.