تعرف علي موعد مران مولودية الجزائري قبل مواجهة الزمالك

يخوض فريق مولودية الجزائر الجزائري مرانه الرئيسي، في تمام الساعة التاسعة مساء غد الخميس، على ستاد القاهرة، استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويحل مولودية الجزائر ضيفا على الزمالك في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.

وتقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.