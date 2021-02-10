سلبية مسحة كورونا للاعبي البنك الأهلي قبل لقاء وادي دجلة في الكأس

جاءت نتيجة مسحة كورونا للاعبي فريق الكرة بنادي البنك الأهلي، سلبية قبل مواجهة فريق وادي دجلة في دور الـ32 لمسابقة كأس مصر والمقرر لها غدًا الخميس في الثانية والنصف عصرًا على استاد السكة الحديد.

ويدخل فريق البنك الأهلي معسكرًا مغلقا عقب مران الفريق اليوم بعد تأكد غياب محمد كوفي ومحمد مثناني ومحمد مجدي وأحمد ياسر عن المباراة للإصابة.