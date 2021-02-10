نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحسم موقعة الشهداء وكهرباء الإسماعيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مباراة كهرباء الإسماعيلية والشهداء والتي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ب.

استطاع كهرباء الإسماعيلية اقتناص هدف بتوقيع أحمد العيدي البديل الذهبي لكهرباء في الدقيقة 37 من زمن الشوط الثاني، وشهدت المباراة توقف بعد الهدف مباشرة، نتيجه لإعتراض الجهاز الفني ولاعبي فريق الشهداء علي حكم المباراة صبري إبراهيم وبعد استأنف أستطاع الشهداء في استعاده خطوطه و السيطرة علي سير المباراة قبل النهاية واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء صحيحة لصالح الشهداء ليسجلها طاطا ليعيد المباراة للتعادل من جديد.

وشهدت المباراة نديه كبيره في دربي مدينه الإسماعيلية في المباراة التي جمعت بين كهرباء الإسماعيلية والشهداء وسيطره للكهرباء لكن طاطا هو كلمه السر الذي استطاع تعديل النتيجة لصالح الشهداء في الدقيقه 47 من زمن شوط المباره الثاني في المباراة التي جمعت الفريقين عصر ،اليوم ، ضمن منافسات الدوري الممتاز ب.