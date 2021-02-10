نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ثنائي الاتحاد السكندرى عن لقاء الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب كلا من الايفوارى رزاق سيسيه والسيد سالم لاعبا الإتحاد السكندرى عن لقاء فريقهم مع الإسماعيلى المقرر له فى السابعة ونصف مساء غداً على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.

وتلقى نادى الإتحاد السكندرى فاكسا من إتحاد الكرة يتضمن إيقاف سيسيه مبارتين و توقيع غرامة عشرة آلاف جنيه على اللاعب لطردة فى لقاء الزمالك وكذلك إيقاف السيد سالم مباراة لحصولة على الإنذار الثالث عشر فى نفس اللقاء .

ومن المنتظر أن يعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الإتحاد السكندرى عن القائمة التى سوف تدخل معسكرا مغلقا استعدادا للقاء الغد أمام الدراويش .

ويحتل الإتحاد السكندري المركز الحادى عشر برصيد 11 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن الإسماعيلى الذى يأتى فى المركز السابع عشر .