انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي وبالميراس لتحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يلتقى النادي الاهلي مع بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى بطوله كأس العالم للأندية 2021، حيث يشارك الأهلي في البطولة بصفته الفائز بدوري أبطال إفريقيا أما نادى بالميراس فيشارك لأنه بطل كوبا ليبرتادوريس.

وعن مشوار النادي الأهلي في النسخة الحالية من بطوله كأس العالم للأندية، فلعب الأهلي المباراة الإفتتاحية أمام الدحيل القطري وفاز فيها بنتيجه 1 -0 لصالح الأهلي، ثم واجهه بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية وخسر بهدفين دون رد، أحرز الهدفين لاعب بايرن ميونخ ليفاندوفسكي، وقدم النادي الأهلي أداء مشرف أمام العملاق البافاري.

أما عن مشوار نادى بالميراس في البطولة فقد فاز الفريق في أول مباراة أمام نادى سانتوس بهدف دون مقابل، وفى ثاني مباراة تلقى هزيمه أمام تيجريس أونال بنتيجة 1-0، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة بالميراس وتحقيق المركز الثالث.

و تعرف الآن على موعد مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي والقنوات الناقلة على النحو الآتي:

موعد مباراة الاهلي و بالميراس

تقام مباراة الاهلي وبالميراس البرازيلي مباراة تحديد المركز الثاث والرابع على ملعب المدينة التعليمية وميعاد المباراة يوم الخميس 11 فبراير في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبالميراس

حصلت شبكة قنوات Bein Sports على حقوق نقل بطوله العالم للأندية وتنقل المباراة على قناه beIN SPORTS HD 1، كما تنقل على قناة بين سبورت المفتوحة وقناة الكأس القطرية.

المباراة مباراة الأهلي و بالميراس البطولة كأس العالم للأندية الموعد والتوقيت الخميس في تمام الساعة الخامسة مساء الملعب ملعب المدينة التعليمية القنوات الناقلة beIN SPORTS HD

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة والحصول علي المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أنه تم استبعاد اللاعب محمود كهربا وحسين الشحات من المشاركة أمام نادى بالميراس البرازيلي، وذلك بسبب خرق قواعد العزل الطبي ومصافحة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق في المدرجات.