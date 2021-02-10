قصف جبهة.. شادي محمد يرد على منتقدي أداء الأهلي أمام بايرن ميونخ

وكتب شادي محمد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " لو فريق تاني كان مكان الاهلي كان هيفوز علي بايرن، ده مش كلامي، ده كلامهم، طاب اجتهد واوصل الأول، ما أنا ما أقدرش احكم وانت صفر مشاركه في البطوله، اه نسيت ..لو،، دي من الشيطان".
وهزم فريق الاهلي بـ هدفين نظيفين امام بايرن ميونخ اول امس الاثنين في نصف نهائي كأس العالم للاندية
ويلتقي الأهلي نظيره بالميراس مساء غد، الخميس، على استاد المدينة التعليمية في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.
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