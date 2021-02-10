نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز البلاستيك وبهتيم ومصر للتأمين بالقسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت نتائج الجولة الرابعة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية للقسم الثالث عن فوز فريق البلاستيك على فريق ألماظة بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الغابه بهدف مصطفى صلاح من ركله جزاء واستطاع فريق البلاستيك من تسجيل هدفين في آخر 5 دقائق من المباراة عن طريق محمد حموصه واحمد رؤوف .

وتعادل فريق المرج مع فريق بنها بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم الليثي للمرج وتعادل مجدى جدوع من ركلة جزاء واضاف مصطفى عبد الرحمن تيفا الهدف الثاني للمرج وتعادل في الدقائق الأخيرة اسلام جودة لبنها .

وفاز فريق مصر للتأمين على فريق الغابه بهدفين نظيفين سجلها عماد محمد.

وتغلب بهتيم على فريق طوخ بهدفين مقابل هدف تقدم طوخ عن طريق محمد خالد وتعادل محمد شعبان لبهتيم وأدرك اسلام أحمد هدف الفوز في الوقت الضائع من الشوط الثاني.

تعادل فريق الشمس مع فريق اتحاد الشرطة بدون أهداف .



الترتيب



1- البلاستيك 27 نقطة

2- الغابه 25 نقطة

3- بنها 24 نقطة

4- اسكو 21 نقطة

5- مصر للتأمين 19 نقطة

6- العبور 19 نقطة

7- اتحاد الشرطة 18 نقطة

8- الشمس 18 نقطة

9- المرج 15 نقطة

10- ألماظة 14 نقطة

11- الأميرية 14 نقطة

12- شباب طوخ 12 نقاط

13- بهتيم 12 نقاط

14- قليوب 7 نقاط

15- ايروسبورت 6 نقاط

16- سراي القبه 3 نقاط

