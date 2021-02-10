الرياضة

تعادل كفر الشيخ ابراهيم مع أشمون في القسم الرابع

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل كفر الشيخ ابراهيم مع أشمون في القسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة الفريق الكروي الأول لنادي كفر الشيخ ابراهيم مع نظيرة فريق نادي أشمون، اليوم الأربعاء بملعب مركز شباب قويسنا بالقسم الرابع بالمنوفية.

بذلك النتيجة ارتفع رصيد أشمون إلى 14 نقطة بالمركز الاول، ووصل رصيد الشيخ ابراهيم إلى 7 نقاط، بالمركز الرابع .

أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي، عاونه يوسف داهش، وعمرو عبد ربه .


ترتيب المجموعة الأولى

1- نادي أشمون 14 نقطة
2- قويسنا 12 نقطة
3- وطني السبع 11 نقطة
4- الشيخ ابراهيم 7 نقاط
6- شباب أشمون 6 نقاط
5- شبرابخوم 3 نقاط.
6- ميت عافية نقطة وحيدة

ترتيب المجموعة الثانية ⁦

1- نادي تلا 16 نقطة
2- شباب قويسنا 13 نقطة
3- الشنواني 9 نقاط
4- شباب أشمون 6 نقاط
5- الشهداء 4 نقاط
6- شباب أبشيش 3 نقاط

مريم الجابري

مريم الجابري

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