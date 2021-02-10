نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل كفر الشيخ ابراهيم مع أشمون في القسم الرابع في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة الفريق الكروي الأول لنادي كفر الشيخ ابراهيم مع نظيرة فريق نادي أشمون، اليوم الأربعاء بملعب مركز شباب قويسنا بالقسم الرابع بالمنوفية.
ترتيب المجموعة الأولى
1- نادي أشمون 14 نقطة
2- قويسنا 12 نقطة
3- وطني السبع 11 نقطة
4- الشيخ ابراهيم 7 نقاط
6- شباب أشمون 6 نقاط
5- شبرابخوم 3 نقاط.
6- ميت عافية نقطة وحيدة
ترتيب المجموعة الثانية
بذلك النتيجة ارتفع رصيد أشمون إلى 14 نقطة بالمركز الاول، ووصل رصيد الشيخ ابراهيم إلى 7 نقاط، بالمركز الرابع .
أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي، عاونه يوسف داهش، وعمرو عبد ربه .
ترتيب المجموعة الأولى
1- نادي أشمون 14 نقطة
2- قويسنا 12 نقطة
3- وطني السبع 11 نقطة
4- الشيخ ابراهيم 7 نقاط
6- شباب أشمون 6 نقاط
5- شبرابخوم 3 نقاط.
6- ميت عافية نقطة وحيدة
ترتيب المجموعة الثانية
1- نادي تلا 16 نقطة
2- شباب قويسنا 13 نقطة
3- الشنواني 9 نقاط
4- شباب أشمون 6 نقاط
5- الشهداء 4 نقاط
6- شباب أبشيش 3 نقاط