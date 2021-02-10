نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل كفر الشيخ ابراهيم مع أشمون في القسم الرابع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل السلبي مباراة الفريق الكروي الأول لنادي كفر الشيخ ابراهيم مع نظيرة فريق نادي أشمون، اليوم الأربعاء بملعب مركز شباب قويسنا بالقسم الرابع بالمنوفية.

بذلك النتيجة ارتفع رصيد أشمون إلى 14 نقطة بالمركز الاول، ووصل رصيد الشيخ ابراهيم إلى 7 نقاط، بالمركز الرابع .

أدار اللقاء الحكم محمود طنطاوي، عاونه يوسف داهش، وعمرو عبد ربه .