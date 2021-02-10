دييجو كوستا يظهر بعد غياب

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أحمد جودة - القاهرة - حضر مهلجم أتلتيكو مدريد السابق، دييغو كوستا، مباراة ودية في مسقط رأسه، لاغارتو، الواقعة شمال شرقي البرازيل، دون ظهور أي علامات تدل على وجهته المقبلة بعد رحيله عن "الروخيبلانكوس".

وظهر اللاعب الإسباني ذو الأصول البرازيلية في صورة مع مسؤول بنادي أتلتيكو دي ألجوينياس وهما يرفعان قميص الفريق، حسبما نشر النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق النادي عبر إنستغرام "اليوم مباراو ودية أمام لاجارتو، مديرنا لويز ماتوس جونيور قابل اللاعب دييغو كوستا وقدم له قميص الفريق".

ولا ينتمي اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، لأي ناد حاليا بعدما قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد الذي خاض معه 251 مباراة سجل بها أكثر من 80 هدفاً وتوج بخمسة ألقاب.

وبعد رحيله عن "الأتلتي"، عاد إلى بلد الأصلي بانتظار تحديد مستقبله، وترددت العديد من الشائعات حول وجهته المقبلة، حيث ربطته بعضها بأندية محلية مثل أتلتيكو مينيرو وبالميراس، إلى جانب فرق أخرى بأمريكا اللاتينية وأوروبا.