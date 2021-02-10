نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنها تتعادل مع المرج بدورى القسم الثالث في المقال التالي
أحرز أهداف بنها مجدى جدوع من ضربة جزاء فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول وإسلام جودة فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى واحرز أهداف المرج اسلام الليثى فى الدقيقة ٤٥ من الشوط الأول ومصطفى تيفا فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الثانى
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمد السعدنى ومجدى جدوع وعزت درباله وأكرم صبحى ومحمد شوقى وإسلام فرج ومحمد مصطفى ارنوب وسامبو ووليام وأيمن رشاد
وخاض على سليمان المدير الفنى للمرج المباراة بالتشكيل الأتى ....
محمود عبد العزيز و احمد حسن وإبراهيم علاء وعمرو ابراهيم وهشام جمال وعبد اللطيف أحمد ومصطفى عبد الرحمن وزياد عصام وإسلام الليثى وخالد عصام ومحمد رضا
وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد حكم ساحة ويعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٢٤ نقطة وارتفع رصيد المرج الى النقطة رقم ١٥
جدير بالذكر ان المباراة توقفت بعد احتساب ضربة الجزاء لبنها بسبب الاعتراضات من جمهور ولاعبى المرج على حكم اللقاء .