نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنها تتعادل مع المرج بدورى القسم الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل فريق نادى بنها مع فريق المرج على ملعب المرج بهدفين لكل فريق فى الجولة الرابعة عشر المجموعة السادسة بدورى القسم الثالث .

أحرز أهداف بنها مجدى جدوع من ضربة جزاء فى الدقيقة ٣٠ من الشوط الأول وإسلام جودة فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى واحرز أهداف المرج اسلام الليثى فى الدقيقة ٤٥ من الشوط الأول ومصطفى تيفا فى الدقيقة ٢٠ من الشوط الثانى

وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمد السعدنى ومجدى جدوع وعزت درباله وأكرم صبحى ومحمد شوقى وإسلام فرج ومحمد مصطفى ارنوب وسامبو ووليام وأيمن رشاد

وخاض على سليمان المدير الفنى للمرج المباراة بالتشكيل الأتى ....

محمود عبد العزيز و احمد حسن وإبراهيم علاء وعمرو ابراهيم وهشام جمال وعبد اللطيف أحمد ومصطفى عبد الرحمن وزياد عصام وإسلام الليثى وخالد عصام ومحمد رضا

وادار اللقاء طاقم تحكيم من منطقة الدقهليه محمد خالد حكم ساحة ويعاونه محمود سامى وإبراهيم عبد الغنى

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٢٤ نقطة وارتفع رصيد المرج الى النقطة رقم ١٥

جدير بالذكر ان المباراة توقفت بعد احتساب ضربة الجزاء لبنها بسبب الاعتراضات من جمهور ولاعبى المرج على حكم اللقاء .

