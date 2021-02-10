حكيم شاكر : السويق جزء مني وسأعمل على نجاح آخر مع الأصفر

بعد عودته لتدريب أصفر الباطنة مجددا في مرحلة تبدو عصيبة بالنسبة لجماهير أصفر الباطنة ، أشاد العراقي حكيم شاكر بالدور الكبير الذي يلعبه صاحب السمو السيد فراس بن فاتك آل سعيد رئيس مجلس الادارة وأعضاء المجلس في خدمة مسيرة الكرة بنادي السويق ، مؤكدا في ذات الوقت بأن عودته لتدريب أصفر الباطنة في هذه المرحلة هو تحد جديد يتمنى أن يوفق فيه، كما حدث في الموسم الذي توج مع الفريق بلقب كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم على حساب ظفار ، وأضاف شاكر : السويق جزء مني وتربطني به علاقة كبيرة لذلك فضلت العودة لتدريب الفريق منذ أول وهلة على الرغم من وجود تفاوض في مرحلة متقدمة مع تشرين السوري والفيصلي الاردني لكنني فضلت تدريب السويق ، لأن هناك أثرا كبيرا بداخلي يساعدني على الدخول في هذه المهمة الجديدة ، كما أنني وجدت أن الفريق بحاجة إلى خبرتي لذلك كان موقفي واضحا ، أعلم بأن الموقف صعب بالنسبة للفريق الذي لم أدرب منه الكثير من اللاعبين .

وأضاف حكيم شاكر : في الفترة الحالية أخضع للحجر الصحي وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة للتعامل مع جائحة كورونا (كوفيد 19) ، إلا أنني أعقد اجتماعات متواصلة مع الجهاز الفني الحالي عبر الاتصال المرئي من خلال برنامج (زوم) لوضع البرنامج والحصص التدريبية اليومية ومناقشة خطة العمل ، كما تابعت الحصة التدريبية التي خاضها الفريق مساء أمس الأول عبر الانستجرام بشكل مباشر .