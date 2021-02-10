غدا انطلاق منافسات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تنطلق غدا الجمعة منافسات الأسبوع الرابع لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2020/2021 حيث يلتقي في المباراة الاولى نادي الاتحاد صاحب المركز الرابع برصيد 9 نقاط مع صحار صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط عند الساعة الثالثة عصرًا على صالة نادي الأمل ، وبنفس الصالة يلتقي في الساعة الخامسة مساء الخابورة صاحب الأربع نقاط والمركز الثامن مع نادي ظفار صاحب النقطتين والذي يتواجد بالمركز قبل الأخير وعلى نفس الصالة يلتقي عند السابعة مساء نادي صحم صاحب المركز الأخير مع نادي النصر صاحب الثلاث نقاط. وعلى مجمع صور الرياضي يلتقي في الساعة الرابعة قريات صاحب المركز الثالث برصيد ٩ نقاط مع العروبة صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط مع فارق الاهداف وعلى ملعب الرستاق الرياضي يلتقي عند الساعة الرابعة مساء عبري الذي يملك 8 نقاط في المركز الخامس مع السويق صاحب ال7 نقاط، وعلى نفس الملعب يلتقي عند الساعة السادسة مساء نزوى متصدر الدوري ب14 نقطة مع نادي الشباب صاحب الأربع نقاط.

كما تقام يوم السبت القادم 5 مباريات ففي الصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي يلتقي صحم مع ظفار في الساعة الثالثة عصرًا وفي الساعة الخامسة يلتقي صحار مع النصر على نفس الصالة وفي الساعة السابعة يلتقي الخابورة مع الاتحاد ، وعلى صالة المجمع الرياضي بالرستاق تقام مباراتان يلتقي في الساعة الرابعة نزوى مع السويق، وفي الساعة السادسة يلتقي عبري مع الشباب.

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