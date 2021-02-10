اتحاد الهوكي يعلن مشاركة 14 ناديا في الدوري العام وعودة نادي عمان بعد غياب 7 سنوات

بينما تقام اليوم مباراتان في الكأس الغالية

اعلن الاتحاد العماني للهوكي عن مشاركة 14 ناديا في دوري عام السلطنة للهوكي والذي سينطلق في الحادي عشر من مارس القادم والاندية التي أرسلت موافقتها على المشاركة هي: السيب واهلي سداب والنصر والاتحاد وصلالة وبوشر وظفار وقريات ونزوى ومجيس وصحار ومسقط والبشائر ونادي عمان . وكان مجلس إدارة نادي عمان قرر العودة الى منافسات الهوكي بعد غياب دام 7 سنوات عن المنافسات الرسمية حيث شهد عام 2014 اخر ظهور للفريق الاول بقيادة المدرب شعبان البلوشي كما كان اخر ظهور لفريق الاشبال عام 2016 بقيادة المدرب عبدالرحمن الرئيسي .

من جانب اخرى تقام اليوم مباراتان في الدور الثاني لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي ففي المجموعة الاولى يلتقي مجيس مع صحار في الساعة الثاثة والنصف عصرا على ملعب الهوكي بمجمع صحار ويلعب في المباراة الثانية السيب مع بوشر في الساعة السابعة مساء على ملعب الترتان بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وكانت مباريات امس الاول اسفرت عن فوز مجيس على السلام 4 / 1 بالمجمع الرياضي بصحار والنصر على صلالة بهدف نظيف بمجمع السعادة الرياضي والبشائر على مسقط 4 / 3 بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وبوشر على قريات 6 / صفر بنفس المجمع ضمن الأدوار التمهيدية الثانية لبطولة كأس جلالة السلطان للهوكي.

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