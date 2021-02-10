في افتتاح الجولة التاسعة لدوري الأضواء

- بهلاء (المنتشي) في مواجهة السيب (المنطلق) وظفار يأمل في تجاوز مطب صحم (المتجدد)

- التكافؤ يسيطر على لقاء المصنعة (المتوازن) وصحار (الجريح) فمن يكسب الرهان

كتب ـ صالح البارحي :

تنطلق بدءا من الخامسة وعشر دقائق مساء اليوم منافسات الجولة التاسعة لدوري الأضواء والشهرة ، حيث تشهد أمسية اليوم (3) لقاءات مثيرة للغاية لا تعترف بأنصاف الحلول ، ولا بديل فيها عن حصد النقاط الكاملة كل في مبتغاه، حتى يتحقق الهدف المنشود من أمسية اليوم ، حيث يلعب بهلاء الذي يحتل المركز السادس برصيد (11) نقطة مع نظيره السيب المتمسك بالصدارة منذ انطلاق الموسم برصيد (22) نقطة ، حيث تمثل هذه المواجهة للطرفين أهمية بالغة بطبيعة الحال ، فلا مجال لفقدان أي نقطة إن أرادا السير قدما بثبات ، السيب يدرك أنه مطب صعب في مساء اليوم على ساحة مجمع نزوى ، لذلك سيعمل على تلافي الاخطاء والاستفادة من كافة الجوانب التي يعاني منها بهلاء وبالاخص في الخطوط الخلفية .

أما في محافظة ظفار ، فهناك لقاء ظفار صاحب المركز الثاني برصيد (16) نقطة والذي لا زال يعاني من خصم (6) نقاط من رصيده بانتظار ما ستسفر عنه شكواه المحلية والدولية في هذا الشأن ، حيث يواجه نظيره صحم الذي يعاني من ذات المشكلة والمتذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط بعد أن أنهى معضلته مع العقوبة المشار إليها أعلاه ، مباراة تمثل للطرفين أهمية خاصة سواء ظفار الذي يأمل مواصلة المشوار بثبات نحو الصراع على لقب دورينا مع السيب فمن يدري فلربما خدمته نتيجة الشكوى وحصل على مبتغاه وسار بطريق اللقب بثبات ، لذلك لن يفرط بأي نقطة مهما كان الثمن ، فيما صحم يأمل أن يضع في رصيده (3) نقاط ستكون ثمينة للغاية ستعيد الروح المعنوية للاعبيه بشكل أفضل عن ذي قبل وستكون دافعا لتحقيق المزيد منها وسيبني عليها مدربه بطبيعة الحال ، خاصة وأن الفريق يقدم مستوى جيدا في الفترة الأخيرة .

وعلى ساحة مجمع الرستاق وعند الثامنة إلا ربع ، تبدأ مواجهة مثيرة للغاية ، يسيطر عليها التكافؤ إلى حد بعيد ، حيث يستقبل المصنعة صاحب المركز الثالث برصيد (14) نقطة نظيره صحار الذي يحتل المركز العاشر برصيد (7) نقاط في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين إطلاقا ، المصنعة يود تحقيق الفوز للتمسك بحظوظه في المنافسة على أحد المراكز المتقدمة والخروج من آثار خسارة ذهاب الكأس أمام ظفار صفر/2 ، فيما صحار لا هدف له سوى تحقيق الانتصار من أجل الوصول للنقطة العاشرة واستعادة الثقة بالنفس بعد العديد من السقطات والخسائر التي تلقاها الفريق ما ساهم في ظهور الكثير من المشاكل في البيت الاخضر لن تنتهي إلا بخروج الفريق من الدائرة الضيقة الحالية .