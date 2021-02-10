منافسة رائعة يشهدها أول أيام بطولة إسطبلات الريان لقفز الحواجز بالرحبة .. الأولمبي والشرطة وموجو والحرس تخطف المراكز الأولى للفئات

في الرياضة 10 فبراير,2021

انطلقت فعاليات بطولة إسطبلات الريان لقفز الحواجز التي ينظمها إسطبلات الريان لمالكها الشيخ خالد بن سعيد الوهيبي تحت إشراف الاتحاد العماني للفروسية والتي أقيمت على مدى يومين متتاليين بميدان قفز الحواجز بمزرعة الرحبة بولاية بركاء، حيث أقيمت في اليوم الأول منافسات ثماني فئات وهي: الفئة (ب) والفئة (ج) والفئة (د) والفئة (د1) وفئة الجدد وفئة المبتدئين المشاركين للمرة الأولى وفئة الفتيات، بالإضافة إلى فئة المرح، وبلغ عدد المشاركين في البطولة 99 فارسا وفارسة من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات والمراكز والمدارس الخاصة.

الفئة (ب)

شارك في الفئة (ب) أربع خيول برعاية إسطبلات الريان وقد توج بالمركز الأول الفارس سلطان بن حمود الطوقي على هانج أوفر من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني الفارس حمود بن سلطان الطوقي على تالبوت من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثالث الفارس أحمد محمد الشحات على شانيل من مركز موجو للفروسية.

الفئة (ج)

كما شارك في الفئة (ج) 7 خيول برعاية شركة ريسوت للإسمنت وحقق المركز الأول الفارس خالد بن خلفان الشعيبي على رعد من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني الفارس سلطان بن حمود الطوقي على تشارمنج جيل من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثالث الفارس بركات بن مهنا الهادي على الأدهم من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة (د)

الفئة (د) شارك فيها 11 خيلا برعاية شركة مازا، وقد خطف المركز الأول الفارس عبدالملك بن عبدالله المعولي على ثراء من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على بشرى من خيالة الحرس السلطاني العماني، والمركز الثالث الفارس مازن بن سعيد اليوسفي على تاج الملوك من مدرسة الشامخ للفروسية، والمركز الرابع الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على سانجو من الخيالة السلطانية، والمركز الخامس الفارس مازن بن فاضل الغافري على الشموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني.

الفئة (د1)

في فئة (د1) شارك 24 خيلا برعاية شركة ايكوسبيد، وقد انتزع المركز الأول الفارس جمال بن حميد الشرياني على ايجينا من مركز موجو للفروسية، والمركز الثاني الفارسة آمنة بنت ناصر الشرجية على رويال من مركز موجو للفروسية، والمركز الثالث الفارس محمد بن سالم الحضرمي على ذكريات من الخيالة السلطانية، والمركز الرابع الفارس أحمد بن حمود الوهيبي على دنيا من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الخامس الفارس خلفان بن حمد الهطالي على عبق من الخيالة السلطانية، والمركز السادس الفارس حيدر أنور الراشد على كوايدم من إسطبلات العربية.

فئة الفتيات

فئة الفتيات تقام لأول مرة وقد شاركت فيها 13 فارسة برعاية شركة كونت سبيد، وقد خطفت المركز الأول الفارسة شيخة بنت راشد الطوقية على لابلوما من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثاني الفارسة سارة بنت أحمد البوسعيدية على كيلا من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الثالث الفارسة روكسان على شكيرا من مدرسة السيب للفروسية، والمركز الرابع الفارسة ناتاشا على فيكتور من المركز الأولمبي للفروسية.

فئة الجدد

شارك في فئة الجدد 22 خيلا برعاية ساندروز، وقد حقق المركز الأول الفارس مازن بن فاضل الغافري على دامس من خيالة الحرس السلطاني العماني، والمركز الثاني الفارس خالد بن حمود السعدي على تسنيم من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الثالث الفارس حمود بن سلطان الطوقي على فيردي من المركز الأولمبي للفروسية، والمركز الرابع الفارس فيصل بن حمد الشرجي على بهية من وحدة شرطة الخيالة، والمركز الخامس الفارسة اركافات على أوشي من مدرسة الشامخ للفروسية، والمركز السادس الفارس حارث بن حمود المعولي على راغب من وحدة شرطة الخيالة، والمركز السابع الفارس هلال بن حمد الشكري على زمردة من مدرسة الشامخ للفروسية.

فئة المبتدئين لأول مرة

كما خصصت فئة جديدة وهي فئة المبتدئين من الفرسان والذين يشاركون لأول مرة في مسابقة رسمية وبلغ عددهم 18 فارسا وفارسة، وهم من مخرجات مدارس الفروسية والإسطبلات الخاصة، وجاءت هذه الفئة برعاية شركة جوريكاسويد.

فئة المرح

كما خصصت فئة للمرح، بحيث يتم دمج فارسين من إسطبلين مختلفين، بالإضافة إلى مشاركين اثنين يقومان بقيادة دراجة هوائية داخل مسار محدد بالميدان بحيث ينطلق قائد الدراجة وبعدها يكمل عليه زميله الفارس بقفز خمسة حواجز، ثم ينطلق قائد الدراجة الآخر ويكمل عليه زميله الفارس الآخر، وتحتسب النتيجة بأقل أخطاء وبأقل زمن، حيث شهد هذه الشوط منافسة مثيرة ومتعة كبير جدا، وجاء هذا الشوط برعاية شركة M/‏s GMA Middle East وقد حقق المركز الأول الفريق المكون من الفارس حمود الطوقي والفارسة اليقين بنت طاهر الكندية وتنوين ومسعود، والمركز الثاني حصل عليه الفريق المكون من الفارس عوض الغفيلي والفارس جمال بن حميد الشرياني ومازن اليوسفي وسويف الفارسي، والمركز الثالث كان من نصيب فريق الفارس الشيخ خالد بن سعيد الوهيبي والفارس راشد المشايخي ومحيي الدين وسوجيت.

شركات داعمة

تجدر الإشارة إلى أن هناك تعاونا كبيرا ودعما من القطاع الخاص الذي هو شريك وداعم قوي في لبطولة إسطبلات الريان لقفز الحواجز والتي تواصلت أمس، وهناك 12 شركة شاركت في هذا الحدث، بالإضافة إلى وجود شريك إذاعي يدعم البطولة ببث أخبار وأحداث البطولة، خصوصا أن البطولة أقيمت بدون حضور جماهيري التزاما بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن بسبب انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تم تقسيم الرعاة إلى ثلاث فئات الراعي الذهبي شركة ريسوت للإسمنت وشركة مازا، الراعي البرونزي مجموعة الحوقاني الدولية وM/‏s GMA Middle East و Plaxit /‏ Plasterfixو Cathay Colorsو Eco Filterو Goricaو Hydrotecو Consent ومحاجر عمان والراعي الداعم SandRose Trading .