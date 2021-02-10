مصطفى محمد أساسيًا مع جالاتا سراي أمام آلانيا سبور في كأس تركيا

ويتواجد مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لجالاتا سراي في مباراة اليوم للمباراة الثانية على التوالي، بعد قيادته الفريق للانتصار على فنربخشة في الدوري التركي مطلع هذا الأسبوع.
وجاء تشكيل جالاتا سراي كالآتي:
حراسة المرمى: موسيلارا
خط الدفاع: يدلن، دونك، ماراكو، ايمري
خط الوسط: طايلان، إيمري، يوسف بلهندة
خط الهجوم: أري بابل، أونيكورو، مصطفى محمد
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