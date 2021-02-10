تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سوانزي في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجة سوانزي سيتي، في دور الـ 16 لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجاء تشكيل السيتي كالآتي: في حراسة المرمى: ستيفين خط الدفاع: كايل والكر - إيريك جارسيا - إيمريك لابورت - بنجامين ميندي خط الوسط: رودريجو - جوندوجان - برناندو سيلفا خط الهجوم: فيرناندو توريس - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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