الرياضة

كهرباء الإسماعيلية يتعادل مع الشهداء بهدف لمثله

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول للكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية مع نظيره فريق منشية الشهداء 1/1 ، في اللقاء الذي جمع بينهما في ختام لقاءات الجولة العاشرة للمجموعة السابعة بدوري القسم الثالث .

شهدت المباراة تنافس بين الفريقين ، و إحراز كل منهما هدف وحيد ، وبتلك النتيجة إرتفع رصيد الكهرباء للنقطة 20 ويظل وصيفا .

أما الشهداء فيحتل المركز الثامن برصيد 16 نقطة ، فيما يعتلي القمة فريق بورفؤاد برصيد 21 نقطة .

ويأتي ترتيب المجموعة كالأتي :

1 - بورفؤاد 21 نقطة
2- كهرباء الإسماعيلية 20 نقطة
3 -رأس البر 19 نقطة
4- دمياط 18 نقطة
5- أبو شحاتة 18 نقطة
6- النوبة 17 نقطة
7 - الرباط و الأنوار 17 نقطة
8- الشهداء 16 نقطة
9 - القنطرة غرب 12 نقطة
10- ميت الخولي 9 نقاط
11- المطرية 6 نقاط
12 - أبو صوير 5 نقاط
13- غزل دمياط 4 نقاط
14- سماد السويس 4 نقاط
15 - غزل السويس 4 نقطة

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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