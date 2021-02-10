نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل مباراة بنها والعبور لأجل غير مسمى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث المجموعة السادسة منطقة القاهرة تأجيل مباراة بنها والعبور الى أجل غير مسمى وذلك لمشاركة العبور فى دور ٣٢ امام نادى بيراميدز ببطولة كأس مصر .

وكان من المقرر إقامة مباراة بنها والعبور بدورى القسم الثالث يوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/٢/١٩ قبل ان يتم تأجيلها بشكل رسمى .

جدير بالذكر ان نادى بنها يحتل المركز الثالث برصيد ٢٤ نقطة بينما يحتل العبور مركز السادس برصيد ١٩ نقطة فى جدول ترتيب المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية .