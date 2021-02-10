تصحيح المسار.. الاتحاد السكندري يستعد للإسماعيلي بتدريبات شاقة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، المدير الفني للفريق، لمواجهة الإسماعيلي غدا، الخميس، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ ١١ من بطولة الدوري.

وطالب حسام حسن، لاعبي الفريق، بالتركيز الجيد لتحقيق نتيجة إيجابية عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسه الزمالك بهدفين نظيفين خلال الجولة الماضية.

وأكد حسام حسن، ضرورة التفكير الجيد في مواجهة الإسماعيلي، وتلاشي الأخطاء التكتكية التي حدثت خلال خوض المباراة السابقة.