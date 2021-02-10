أعلن الأرجنتيني "رودلفو أروابارينا"، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمته التي تسافر إلى كوت ديفوار، لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان، المحدد لها الأحد المقبل، في إطار مباريات ذهاب دور الـ32 التكميلي من كأس الكونفدرالية الأفريقية. وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس وتسافر بعثة بيراميدز في الواحدة ظهر غد الخميس على متن طائرة خاصة إلى أبيدجان لخوض اللقاء الهام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة بيراميدز لرحلة كوت ديفوار ومواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.