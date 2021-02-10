نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز ، بأحد الفنادق الخاصه بمدينه الاسكندري.

وجاءت قائمة الفريق التي دخلت المعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي و محمد مجدي ومحمد فوزي

الدفاع : رضوان شريفي و مروان الصحراوي و محمد هاشم وأحمد كاستيلو ومصطفى الزناري ومحمود البدري ومحمد بيومي وعبدالله جمعة.

خط الوسط:- محمد دونجا ونادر رمضان ومحمد عادل وعماد حمدي ومحمد صادق ومحمد حسن وعمر الوحش وأري بابل

خط الهجوم فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وشكري نجيب