الرياضة

الإسماعيلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة 11 من مسابقة الدوري الممتاز ، بأحد الفنادق الخاصه بمدينه الاسكندري.

وجاءت قائمة الفريق التي دخلت المعسكر على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي و محمد مجدي ومحمد فوزي

 

الدفاع : رضوان شريفي و مروان الصحراوي و محمد هاشم وأحمد كاستيلو ومصطفى الزناري ومحمود البدري ومحمد بيومي وعبدالله جمعة.

خط الوسط:- محمد دونجا ونادر رمضان ومحمد عادل وعماد حمدي ومحمد صادق ومحمد حسن وعمر الوحش وأري بابل

خط الهجوم فخر الدين بن يوسف وشيلونجو وشكري نجيب

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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