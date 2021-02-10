نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. غياب نجم الأهلي عن مواجهة بالميراس في مونديال الأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية.

ويغيب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، عن المباراة بسبب مغادرته مباراة بايرن ميونخ الألماني، بداعي الإصابة في المباراة التي فاز بها بطل أوروبا بهدفين مقابل لاشيء.

وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق إن فرص لحاق اللاعب بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع صعبة ، وهناك برنامج علاجي بدأ اللاعب في تنفيذه.

وكان المارد الأحمر، تلقى هزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أول أمس في نصف نهائي كأس العالم للأندية، فيما خسر بالميراس البرازيلي أمام تيجريس المكسيكي بهدف دون رد.

ويستضيف ملعب أحمد بن علي القطري، مساء غدٍ الخميس مواجهة صعبة ومرتقبة، بين الأهلي وبالميراس البرازيلي، لتحديد المركزين الثالث والرابع وصاحب الميدالية البرونزية.