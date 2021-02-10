نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موناكو ومارسيليا يتأهلان لدور الستة عشر في كأس فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريقا مارسيليا وموناكو إلى دور الـ32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، غقب فوزهما على كل من أوكسير وجرينوبل 2 / صفر و 1 / صفر على الترتيب.

وتقدم مارسيليا في الدقيقة 54 عن طريق داريو بينديتي، قبل أن يضيف ديانج الهدف الثاني لمارسيليا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وفي المباراة الثانية، سجل ستيفان يوفيتيتش هدف المباراة الوحيد لموناكو في شباك جرينوبل.

وفي باقي المبايات بالدور ذاته، فاز لانس على نانت 4 / 2 ومونبيليه على ستراسبورج 2 / صفر، وتولوز على بوردو 2 / صفر.