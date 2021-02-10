نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإتحاد القطرى يستقبل أحمد مجاهد على خلفية بطولة العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثانى رئيس الإتحاد القطرى لكرة القدم اليوم بمكتبه المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة إتحاد كرة القدم المصرى.

كما قام الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثانى بإهداء درعا تذكاريا عن الإتحاد القطرى للوفد المصرى وتناول الجانبين الحديث حول بعض الأمور الرياضية التى تهم البلدين.

جاء ذلك خلال إستقبال رئيس الإتحاد القطرى لكرة القدم رؤساء الإتحادات الرياضية المشاركة بكأس العالم للأندية والتى تقام بقطر فى الفترة من ٤ حتى ١١ فبراير ويشارك فيها الأهلى ممثل عن قارة إفريقيا.

ومن المقرر أن تختتم غدا بطولة كأس العالم للأندية حيث يلاقى الأهلى فى الخامسة مساءا فريق بالميراس البرازيلى بمباراة تحديد المركز الثالث بينما يخوض بايرن ميونيخ الألمانى المباراة النهائية أمام تيجريز المكسيكى فى الثامنة مساءا.

وتقرر أن تسلم ميداليات المركز الثالث عقب نهاية مباراة النهائى وليس كما جرت العادة بأن يتم تسليمها عقب نهاية مباراة المركز الثالث.