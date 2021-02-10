أهلي سداب والسلام يتأهلان لدور الأربعة لمسابقة درع الوزارة للكرة الطائرة

صعد ناديا أهلي سداب والسلام إلى دور الأربعة لمسابقة درع وزارة الثقافة والرياضة والشباب للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2020 / 2021 بعد فوز الأول على صحار 3 / 1 والثاني على السويق 3 / صفر في المباريات التي أقيمت بمجمع صحار الرياضي. ففي المباراة الأولى استطاع نادي أهلي سداب الفوز على نادي صحار بنتيجة 3 / 1 وبنقاط أشواط 25 / 23 و 25 / 20 و 25 / 27 و 25 / 18 وبذلك يقصي أهلي سداب نادي صحار من مسابقة الدرع ويصل لدور الأربعة لمواجهة الفائز من مباراة السيب وصلالة التي ستقام ١٩ فبراير الجاري الساعة السابعة مساء بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وفي المباراة الثانية لم يجد نادي السلام صعوبة في الفوز على نادي السويق بنتيجة 3 / صفر وبنقاط أشواط 25 / 12 و 25 / 20 و 25 / 20 وبهذه النتيجة يقصي السلام نادي السويق من مسابقة الدرع ويصل لدور الأربعة .

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