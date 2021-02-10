فوز شعبي إب وصنعاء في الملتقى الشتوي

فوز شعبي إب وصنعاء في الملتقى الشتويواصل شعب إب تألقه في بطولة كرة القدم بملتقى الوحدة الشتوي، محققاً فوزه الثالث توالياً على حساب شباب البيضاء بهدفين نظيفين اليوم في افتتاح الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

وقّع على ثنائية العنيد توفيق الخضر في الدقيقة 11 وبسام زهيري قبل نهاية المباراة التي حضرها رئيس نادي الوحدة صنعاء أمين جمعان.

ورفع الشعب بهذا الفوز رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد شباب البيضاء عند أربع نقاط في المركز الرابع مؤقتاً.

وفي المباراة الثانية التي جرت اليوم تغلب شعب صنعاء على اتحاد بهدفين دون رد ضمن المجموعة الأولى، سجل هدفي الشعب علاء الصهباني في الدقيقتين 35 و48 من عمر المباراة، ليرتفع رصيده إلى ست نقاط، بينما ظل رصيد الاتحاد نقطتين من تعادلين.

وتتواصل مباريات البطولة التي ينظمها نادي وحدة صنعاء ويشرف عليها فرع اتحاد القدم بأمانة العاصمة، غدا الخميس بلقاءين يجمع الأول وحدة صنعاء وآزال ضمن المجموعة الثانية ويلتقي في الثاني أهلي صنعاء وفتح ذمار من المجموعة الأولى.