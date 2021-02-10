نشر اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادى الأهلى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، صورة للاعبى الأهلى، ويطلب منهم خلالها مؤمن، الحصول على الميدالية البرونزية للنادى الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية.
يشار إلى أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اختتم تدريباته، عصر اليوم، على ملعب جامعة قطر، استعدادا لخوض مباراة بالميراس البرازيلي غدا.
وعقد موسيماني جلسة مع اللاعبين على هامش المران قبل أن يشارك الجميع في أداء المران البدني الذي أعقبه تدريبات خططية استعدادا لمواجهة الغد.
ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية على استاد المدينة التعليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤمن زكريا يدعم لاعبي الأهلي في المونديال: عاوزين البرونزية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.