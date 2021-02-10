كأس ملك إسبانيا.. ميسي يقود هجوم برشلونة أمام إشبيلية

يلتقي برشلونة الإسباني، مساء اليوم الأربعاء، مع إشبيلية في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، والذي سيقام على ملعب رامون سانشيز. وجاءت برشلونة كالاتي: حراسة المرمى: تير شتيجن خط الدفاع: مينجويزا - أومتيتي - جونيور فيربو - ألبا خط الوسط: دي يونج - بوسكيتش - بيدري خط الهجوم: جريزمان - ميسي - ديمبيلي

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيا بفوزه الأخير على ريال بيتيس في اللحظات الأخيرة من المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري الإسباني، مساء الأحد الماضي.

فيما يأمل إشبيلية في الخروج بنتيجة إيجابية على ملعبه أمام النادي الكتالوني، مساء الليلة، من أجل تفيده في مواجهة الإياب المقرر لها الثالث من مارس المقبل.

ويفتقد في مواجهة الليلة، الأمريكي سيرجينيو ديست، الظهير الأيمن للفريق، ومارتن برايثوايت، وميراليم بيانيتش بسبب الإصابة.