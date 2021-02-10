تقارير: بيكيه يواجه عقوبة الإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكام الدوري الإسباني

وبحسب صحيفة " سبورت الكتالونية" فإن لجنة النزاهة في الاتحاد الإسباني لكرة القدم حولت ملف تصريحات بيكيه ضد حكام الدوري الإسباني، لرابطة الليجا، من أجل بدء التحقيق حول تلك التصريحات، من أجل اتخاذ القرار المناسب ضده الذي قد يكون إيقافه لمدة طويلة.
وكان بيكيه انتقد حكام الدوري الإسباني ملمحًا بأنهم منحوا لقب الليجا الموسم الماضي لريال مدريد وأنه يوجد اختلال في ميزان العدل بين برشلونة والريال.
وتعرض جيرارد بيكيه للإصابة في الرباط الجانبي للركبة في المباراة التي جمعته بأتلتيكو مدريد في الدور الأول من الليجا، وهي الإصابة التي ستغيبه عن معظم مباريات البارسا هذا الموسم.
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