نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتشينيو يعلق على ظهور ميسي بقميص باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم وقائد فريق برشلونة، وصورته بقميص الفريق الفرنسي، التي تصدرت غلاف مجلة "فرانس فوتبول".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع البارسا.

وقال ماوريسيو بوكيتينو، خلال تصريحات صحفية: "المجلة لا علاقة لها بنادي باريس سان جيرمان، وبدون جدال، فإنه عندما يتحدث لاعب ما تغلب عليه مشاعره".

وتابع: "لم يسبق لسان جيرمان أن تجاوز في حق أحد أو لم يحترم أحد، ولم نرتكب أي خطأ، بل كل لاعب يتحدث عن أمنية خاصة بشأن من يريد اللعب بجواره، ونفس الأمر ينطبق على لاعبي برشلونة وريال مدريد وأي فريق آخر".

وأتم: "نحترم جميع الأندية، ولا يجب الخلط بين ما تفعله مجلة فرانس فوتبول وبين إدارة النادي الباريسي".