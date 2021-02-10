نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يُحدد بدلاء آلابا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن إدارة بايرن ميونيخ الألماني، حددوا بدلاء النمساوي ديفيد آلابا، والذي من المقرر أن يرحل عن الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويهتم النادي البافاري بالتعاقد مع اللاعبين الكرواتي بورنا سوسا من شتوتغارت وماركو فريدل من فيردر بريمن.

وأوضحت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية الرياضية اليوم، أن النادي البافاري يتطلع لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع النمساوي ديفيد ألابا عن صفوف الفريق. ويقدم سوسا، 23 عاما، أداء مقنعا مع شتوتجارت في الموسم الحالي كما سبق للنمساوي فريدل، 22 عاما، اللعب في قطاع الناشئين والشباب بنادي بايرن.

وكان فريدل انتقل إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة في 2018 ثم بالبيع النهائي في 2019، وتردد أن عقده يتضمن بندا يتيح لبايرن استعادته.