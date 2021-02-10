نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة السعودي يحضر نهائي كأس العالم للأندية في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الرياضة السعودي ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية والمقرر لها غداً الخميس.

وجاءت زيارة الفيصل للدوحة تلبيةً لدعوة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية جوعان بن حمد آل ثاني، لحضور مواجهة بايرن ميونخ الألماني وتيغريس المكسيكي، والتي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية.

ويستضيف ملعب "المدينة التعليمية" المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية والتي تجمع بين بايرن ميونخ الألماني وتيغريس المكسيكي، فيما يواجه الأهلي المصري فريق بالميراس المكسيكي في مباراة تحديد المركز الثالث.