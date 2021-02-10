نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بيراميدز وراسينج كلوب في الكونفدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي بيراميدز وراسينج كلوب، يوم الأحد المقبل الموافق الرابع عشر من شهر فبراير الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وكان بيراميدز نجح في تخطي نظيره الاتحاد الليبي، في الدور التمهيدي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، بنتيجة 4-2 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويسعى بيراميدز لتحقيق إنجازًا جديدًا في كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعدما وصل إلى نهائي البطولة النسخة الماضية، وخسر بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي.