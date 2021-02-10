نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مصطفي محمد يسجل ثالث أهدافه مع جالطة سراي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل الدولي المصري، مصطفي محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والمعار إلى صفوف فريق جالطة سراي، هدف فريقه الأول أمام آلانياسبور، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات ربع نهائي كأس تركيا.

ويتأخر فريق جالطة سراي في النتيجة أمام ضيفه ألانياسبور بنتيجة 3-1، في المباراة التي تجمعهما في ربع نهائي كأس تركيا لكرة القدم.

وكان مصطفي محمد قد سجل هدفين منذ قدومه إلى الفريق التركي، حيث سجل هدفًا في مباراته الأولى أمام باشاك شهير، ثم سجل هدف الفوز في مباراته الثانية ضد فنربخشة، حيث ساهم بهذا الهدف في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم.