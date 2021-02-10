نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفي محمد يسجل في ليلة خروج جالطة سراي من كأس تركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ودع جالطة سراي والمُحترف بين صفوفه الدولي المصري، مصطفي محمد، والمعار خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من نادي الزمالك إلى الفريق التركي، من بطولة كأس تركيا.

وخسر جالطة سراي أمام ضيفه ألانياسبور بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب تورك تيليكوم آرينا معقل جالطة سراي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الكأس التركية.

وشارك مصطفي محمد في المباراة منذ البداية وقدم أداء جيد أثناء مشاركته، وقام فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي بإراحة بعض العناصر الأساسية.

وسجل مصطفي هدف جالطة سراي الوحيد في الدقيقة 83 من عمر الشوط الثاني من المباراة.

وكان مصطفي محمد قد سجل هدفين منذ قدومه إلى الفريق التركي، حيث سجل هدفًا في مباراته الأولى أمام باشاك شهير، ثم سجل هدف الفوز في مباراته الثانية ضد فنربخشة، حيث ساهم بهذا الهدف في تصدر فريقه جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم.