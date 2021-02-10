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انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي 2021 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - يترقب الجميع موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي ويبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة، لمشاهدة أحداث المباراة الهامة لكافة الشعوب العربية والشعب المصري بشكل خاص، من خلال موقع مصر فايف .
هذا وقد تلقى جمهور النادي الأهلي صدمة كبيرة بحرمان كل من محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات من المشاركة في مباراة تحديد المركز الثالث للحصول على الميدالية البرونزية، من قبل الاتحاد الدولي “فيفا“، بسبب اختراقهما لنظام الإجراءات الاحترازية المتبع من جهة اللجنة المنظمة للبطولة، وذلك بعد التوجه إلى المدرجات ومصافحة اللاعب محمد أبو تريكة وبعض الجماهير.
موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي 2021
يلعب الأهلي مباراته القادمة مع فريق بالميراس البرازيلي، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت قطر والسعودية والإمارات والكويت على ملعب المدينة التعليمية في دولة قطر، على ملعب المدينة التعليمية بدولة قطر، ويتقابل الفريقين على المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية، بعد هزيمة الأحمر من فريق بايرن ميونخ الألماني، وخسارة بالميراس أمام تايجرز المكسيكي بهدف دون رد .
تردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة الأهلي وبالميراس
يتسنى لعشاق النادي الأهلي مشاهدة مباراة فريقهم مع نادي بالميراس البرازيلي على عدد من القنوات المفتوحة، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على الترددات التالية :
|القناة
|القمر
|التردد
|الاستقطاب
|معامل الترميز
|الكأس
|النايل سات
|11919
|أفقي
|27500
|bein sports المفتوحة
|النايل سات
|12604
|أفقي
|27500
|قناة بي إن تي البلغارية
|هيلاس سات
|12565
|عمودي
|29900
|قناة ميديايست الإيطالية
|هوت بيرد
|11432
|عمودي
|27500
|تي في سبورت البولندي
|هوت بيرد
|10834
|عمودي
|27500
|قناة مكسبي
|النايل سات
|11411
|أفقي
|27500
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي 2021 وتردد القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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